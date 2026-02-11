مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

05:00 ص 11/02/2026

كرة قدم

تقام اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء، إقامة مجموعة من المباريات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وفي مقدمة هذه المباريات، مباراة الأهلي والإسماعيلي، وكذلك مباراة الزمالك وسموحة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ضد الإسماعيلي، 5 مساءً، "أون سبورت 1"

إنبي ضد بيراميدز، 5 مساءً، "أون سبورت 2"

الزمالك ضد سموحة، 8 مساءً، "أون سبورت 1"

المصري ضد وادي دجلة، 8 مساءً، "أون سبورت 2"

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 9"

مان سيتي ضد فولهام، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

أستون فيلا ضد برايتون، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

كريستال بالاس ضد بيرنلي، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

ليفربول ضد سندرلاند، 10.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1"

كأس ملك إسبانيا

بايرن ميونخ ضد لايبزج، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية 2"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والإسماعيلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الدوري المصري الدوري الإنجليزي

