"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء، إقامة مجموعة من المباريات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وفي مقدمة هذه المباريات، مباراة الأهلي والإسماعيلي، وكذلك مباراة الزمالك وسموحة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ضد الإسماعيلي، 5 مساءً، "أون سبورت 1"

إنبي ضد بيراميدز، 5 مساءً، "أون سبورت 2"

الزمالك ضد سموحة، 8 مساءً، "أون سبورت 1"

المصري ضد وادي دجلة، 8 مساءً، "أون سبورت 2"

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 9"

مان سيتي ضد فولهام، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

أستون فيلا ضد برايتون، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

كريستال بالاس ضد بيرنلي، 9.30 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

ليفربول ضد سندرلاند، 10.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1"

كأس ملك إسبانيا

بايرن ميونخ ضد لايبزج، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية 2"