إعلان

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

04:25 م 11/02/2026

الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على 3 أشخاص بتهمة نشر محتوى خادش بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص بتهمة نشر محتوى خادش بالقليوبية
اليونيسف: آلاف الأطفال في السودان تعرضوا للاغتصاب
شئون عربية و دولية

اليونيسف: آلاف الأطفال في السودان تعرضوا للاغتصاب

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء