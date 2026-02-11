انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.