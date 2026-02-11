ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم

مع استمرار غيابه عن النصر.. ظهور جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية (فيديو)

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفلت زوجة أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده، ونشر مقطع فيديو لهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واحتفل دونجا لاعب النجمة السعودي هو الآخر بعيد ميلاد زميله السابق.

ونشر إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته من مقر النادي، أثناء التدرب منفردا، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد عودته من "العمرة".

كما نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، صورته من مقر النادي قبل لقاء الفتح، المتوقع عودته لصفوف الفريق فيه.

وشارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، صورته من داخل صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر صالح جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورته وأمامه "مايك".

وهنأ شيكابالا، قائد الزمالك السابق، ناصر ماهر لاعب بيراميدز، بعيد ميلاده، فيما هنأ عبدالله السعيد لاعب الأبيض الحالي، ثلاثي الفريق، أحمد حمدي وأحمد شريف ومحمد شحاتة بعيد ميلادهم.

