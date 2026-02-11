مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم

كتبت-هند عواد:

01:00 ص 11/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زلاكة يحتفل بعيد ميلاد ناصر ماهر
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور أثناء التدريب المنفرد في الأهلي
  • عرض 12 صورة
    دونجا يحتفل بعيد ميلاد أحمد حمدي
  • عرض 12 صورة
    سالم الدوسري مع أطفال الهلال
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا يهنئ ناصر ماهر بعيد ميلاده
  • عرض 12 صورة
    صالح جمعة ينشر صورته
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد يهنئ ثلاثي الزمالك بعيد ميلادهم
  • عرض 12 صورة
    كريستيانو رونالدو من مران النصر
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي ينشر دعاء
  • عرض 12 صورة
    زوجة أحمد حمدي تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 12 صورة
    ميدو في الجيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفلت زوجة أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده، ونشر مقطع فيديو لهما عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واحتفل دونجا لاعب النجمة السعودي هو الآخر بعيد ميلاد زميله السابق.

ونشر إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته من مقر النادي، أثناء التدرب منفردا، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد عودته من "العمرة".

كما نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، صورته من مقر النادي قبل لقاء الفتح، المتوقع عودته لصفوف الفريق فيه.

وشارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، صورته من داخل صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر صالح جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورته وأمامه "مايك".

وهنأ شيكابالا، قائد الزمالك السابق، ناصر ماهر لاعب بيراميدز، بعيد ميلاده، فيما هنأ عبدالله السعيد لاعب الأبيض الحالي، ثلاثي الفريق، أحمد حمدي وأحمد شريف ومحمد شحاتة بعيد ميلادهم.

اقرأ أيضًا:
"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور ميدو شيكابالا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
أخبار المحافظات

رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف
إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم
رياضة عربية وعالمية

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم
حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس
زووم

حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي