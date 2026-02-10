مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

مع استمرار غيابه عن النصر.. ظهور جديد لكريستيانو رونالدو في السعودية (فيديو)

كتب : هند عواد

11:21 م 10/02/2026
حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بطولة "بريمر بادل"، المقامة في السعودية ضمن موسم الرياض، بالتزامن مع استبعاده من مباراة النصر وأركاداغ التركمستاني في دوري أبطال آسيا 2.

وغاب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع صندوق الاستثمارات العامة، واعترضه على طريقة تمويل الفريق في الانتقالات الشتوية.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتابع بطولة البادل، رفقة مواطنه خوسيه سيميدز، الرئيس التنفيذي لنادي النصر.

وعقب نهاية المباراة، استلم كريستيانو رونالدو جائزة درع تكريم من المنظمين لبطولة "بريمر بادل".

