حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بطولة "بريمر بادل"، المقامة في السعودية ضمن موسم الرياض، بالتزامن مع استبعاده من مباراة النصر وأركاداغ التركمستاني في دوري أبطال آسيا 2.

وغاب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع صندوق الاستثمارات العامة، واعترضه على طريقة تمويل الفريق في الانتقالات الشتوية.

الاسطورة كريستيانو رونالدو يستلم هدية مقدمة من بطولة البادل 🐐❤️ pic.twitter.com/jfU9njzhiL — موسى (@MousaQi) February 10, 2026

وظهر رونالدو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتابع بطولة البادل، رفقة مواطنه خوسيه سيميدز، الرئيس التنفيذي لنادي النصر.

وعقب نهاية المباراة، استلم كريستيانو رونالدو جائزة درع تكريم من المنظمين لبطولة "بريمر بادل".

