أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

كتب : محمد عبد الهادي

03:13 م 01/02/2026
ظهر اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم لأول مرة بقميص نادي برشلونة عقب إتمام مفاوضات انتقاله للفريق الكتالوني الرديف.

ونشر الصحفي المغربي أشرف بن عياد، مقطع فيديو مصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مع اللاعب حمزة عبدالكريم من داخل ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

وقال حمزة: "أنا سعيد جدًا ومبسوط إني في نادي كبير زي برشلونة، ونفسي أنزل وأشارك في الملعب دلوقت".

واختتم حمزة: "طموحي أشرف النادي وأبقى موجود في الفريق الأول قريبًا وأبذل كل مجهودي للظهور بشكل مميز.

