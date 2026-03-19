الدوري الأوروبي

روما

22:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

بورتو

22:00

شتوتجارت

الدوري التركي

بشكتاش

19:00

قاسم باشا

وُصف بالخائن.. طرد لاعب الأهلي الإماراتي من منتخب إيران بسبب صورة

كتب : هند عواد

11:55 ص 19/03/2026

لاعب منتخب إيران سردار آزمون

تعرض الدولي الإيراني سردار آزمون، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، لانتقادات واسعة، بسبب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاعب منتخب الإيران ينشر صورته مع رئيس الإمارات

نشر لاعب منتخب إيران، صورة سابقة له مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تزامنا مع الحرب الجارية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ووصفت وكالة "فارس" الإيرانية، تصرف اللاعب بالخيانة الجديدة، مشيرة أن هذه الصورة جاءت في وقت تشهد البلاد حربا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن منتخب إيران قرر طرد سردار آزمون، قبل شهور قليلة من كأس العالم 2026.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها آزمون الجدل داخل منتخب إيران، فخلال كأس العالم 2022، خالف اللاعب التعليمات بمنع التعليق على الاحتجاجات في إيران.

وكتب اللاعب وقتها عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "بسبب قوانين المنتخب، لا يمكننا قول شيء، لكنني لم أعد أحتمل الصمت.. أقصى ما يمكنهم فعله هو طردي، وهذا ثمن بخس مقابل خصلة شعر واحدة من امرأة إيرانية. تباً لكم لأنكم تقتلون الناس بسهولة".

ورفض البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران آنذاك، رحيل اللاعب من المنتخب، ليبقى اللاعب في البطولة.

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
"طقس غير مستقر".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
