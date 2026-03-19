كيروش يصدم المنتخب العماني بسبب الأوضاع الراهنة.. تطورات مفاجئة

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مفاجئة داخل الاتحاد العماني لكرة القدم، بعد اعتذار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن عدم الاستمرار في قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما أوردته شبكة بي إن سبورت، فإن الاتحاد العماني قرر تكليف المدرب الوطني حمد العزاني بتولي المسؤولية الفنية للمنتخب في المرحلة المقبلة، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع.

ويأتي اعتذار كيروش بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، والتي ألقت بظلالها على العديد من الأنشطة الرياضية، وأثرت على خطط الاتحادات والمنتخبات.

انتظار الإعلان الرسمي لرحيل كيروش

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الاتحاد العماني يؤكد اعتذار كيروش أو يعلن بشكل نهائي تعيين جهاز فني جديد، ما يجعل الموقف في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن كيروش كان قد تولى تدريب المنتخب العماني في يوليو من العام الماضي، وقاد الفريق في 11 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، مقابل 4 هزائم، و3 تعادلات.