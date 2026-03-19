في ليله سقط فيها فريقه.. ميسي يصل إلى الهدف رقم 900

أول تعليق من ميسي

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إلى الهدف رقم 900 في مسيرته، خلال مباراة فريقه ضد ناشفيل إس سي في إياب بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

ميسي يودع كأس أبطال الكونكاكاف

ودع إنتر ميامي الأمريكي بطولة كأس الكونكاكاف من ثمن النهائي، بعد التعادل مع ناشفيل إس سي، بنتيجة 1-1، وبفضل الأهداف خارج الأرض.

وكان إنتر ميامي متقدما في النتيجة بفضل هدف ليونيل ميسي، قبل أن يسجل كريستيان إسبينوزا، هدفا في الدقيقة 74.

إنجاز تاريخي لميسي

أصبح ميسي ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف رقم 900، بعد غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك في رصيده حاليا 965 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث البرازيلي بيليه، الذي سجل 765 هدفا، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي في الرابع برصيد 690 هدفا.

ومنذ انضمام ميسي إلى برشلونة عام 2004، سجل ليونيل ميسي 900 هدفا، وجاءت أهدافه كالآتي:

672 هدفا مع برشلونة

81 هدفا مع إنتر ميامي

32 هدفا مع باريس سان جيرمان

115 هدفا مع منتخب الأرجنتين

