قرار عاجل من الاتحاد اللبناني بتجميد تجميد النشاط الرياضي

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم قرارًا عاجلًا بتجميد النشاط الرياضي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل، وذلك على خلفية الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة المسابقات والأنشطة الكروية حتى نهاية شهر نيسان، على أن يتم إعادة تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب وفقًا للتطورات.

تأثيرات إقليمية مماثلة في الخليج

ولم يكن القرار اللبناني منفردًا، إذ سبق أن اتخذ الاتحاد الكويتي لكرة القدم خطوة مماثلة بتعليق النشاط الرياضي في وقت سابق.

كما شهدت الدوري القطري تأجيل عدد من مبارياته مع بداية حالة عدم الاستقرار التي أثرت على المنطقة، وهو ما انعكس بشكل واضح على مختلف الأنشطة الرياضية في عدة دول بالشرق الأوسط.