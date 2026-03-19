قوته الذهنية.. أرني سلوت يشيد بعقلية محمد صلاح

أشاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بعقلية الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بعد ردة فعله على إضاعته ركلة الجزاء.

وأهدر صلاح ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، فيما سجل هدفا في الدقيقة 62.

سلوت يشيد بمحمد صلاح

وأصبح محمد صلاح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، إذ قلب ليفربول بسهولة تأخره 1-0 في مباراة الذهاب.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع "independent": "هذا يدل على الكثير عنه، فبعد إضاعة ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، قد يكون ذلك صعباً أحياناً على الفرد أو على الفريق".

وأضاف: "لقد واجهنا الكثير من النكسات هذا الموسم، الكثير من الأشواط الأولى أو الثانية حيث خلقنا فرصة تلو الأخرى دون أن نحقق الأداء المأمول – أي عدم التسجيل، ثم ظهر صلاح والفريق في الشوط الثاني بالطريقة التي فعلوا بها؛ لقد مرر تمريرة حاسمة لهوجو، تمريرة رائعة، ثم سجل هدفًا مميزًا سجله مرات عديدة في هذا الملعب ولهذا النادي، حيث توغل إلى الداخل، ووجد الزاوية".

واختتم سلوت: "هذا يدل على الكثير عن قوته الذهنية، وبالتأكيد أيضاً على قوة الفريق، لأن الشدائد شيء يمكننا بالتأكيد التحدث عنه في هذا الموسم".

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ليفربول وجالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا



