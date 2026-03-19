إعلام إيراني: اغتيال ممثل هيئة الأركان الإيرانية في قوات الباسيج

كتب : وكالات

01:41 م 19/03/2026

أفشين نقشبندي

وكالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، باغتيال أفشين نقشبندي، ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية لدى قوات الباسيج، حسب ما أورده موقع إيران إنترناشونال.

وكان نقشبندي قد قال، في أحد تصريحاته عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، إنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة هما المنتصران النهائيان في هذه الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتيال علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ونعاه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان صدر عقب إعلان مقتله، معربًا عن بالغ أساه لاغتياله لاريجاني ونجله وعدد من مرافقيه

وقال خامنئي إن اغتيال علي لاريجاني يكشف عن أهمية شخصيته ومكانته، ويعكس كراهية أعداء إيران له، مضيفًا أن إراقة دمه ستزيد الجمهورية الإسلامية قوة.

وأضاف أن "لكل دم يُراق ثمنًا سيدفعه القتلة قريبًا"، في إشارة إلى توعد إيراني بالرد على عملية الاغتيال.

وأشار خامنئي إلى أن لاريجاني امتلك خبرات واسعة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية، معتبرًا أن خمسة عقود من العمل في مختلف مستويات النظام الإيراني جعلت منه شخصية بارزة ومؤثرة.

علي لاريجاني أمريكا وإيران حرب إيران الحرب على إيران الحرب على الخليج الباسيج

