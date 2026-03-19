تراجع الذهب عالميًا والفضة تهبط 6% خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 19/03/2026 تعديل في 01:49 م

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب عالميًا هبوطًا حادًا خلال تعاملات اليوم، إذ تراجع المعدن الأصفر بنسبة 3.13% ليسجل نحو 4668 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

وكان الذهب قد سجل تراجعًا مماثلًا خلال تعاملات أمس بنسبة 3.12%، ليهبط إلى نحو 4851 دولارًا للأوقية، متراجعًا دون مستوى 5 آلاف دولار.

أسعار الذهب في مصر

على الصعيد المحلي، انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام، فيما تراجع عيار 18 إلى 5991 جنيهًا للجرام.

كما هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو 7988 جنيهًا للجرام.

الفضة تتراجع بأكثر من 6%

تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بنسبة تجاوزت 6%، لتسجل نحو 70 دولارًا للأوقية، مقارنة بإغلاق أمس عند 75.373 دولارًا.

قرار الفيدرالي يضغط على الأسواق

يأتي هذا التراجع عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس توجهه للتريث ومتابعة تطورات التضخم.

