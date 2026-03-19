الداخلية تضبط 120 ألف مخالفة مرورية وتكشف تعاطي 45 سائقًا

كتب : علاء عمران

01:43 م 19/03/2026

مخالفات مرورية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، نتائج حملاتها المرورية المكبرة التي استهدفت كافة الطرق والمحاور الرئيسية لفرض الانضباط وتأمين حركة السير. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 120,061 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، استهدفت حماية أرواح المواطنين من مخاطر القيادة المتهورة وضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للمرور بكافة المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان سلامة المواطنين في الشوارع.


وجاء وفق بيان للوزارة، أن الجهود الأمنية شملت فحص 1361 سائقًا للتأكد من سلامتهم البدنية أثناء القيادة، وأسفرت النتائج عن رصد 45 حالة واجهوا خطر سموم القيادة نتيجة تعاطي المواد المخدرة بمختلف المحاور. شملت الضبطيات تجاوز السرعات المقررة والسير بدون تراخيص واستخدام الهاتف المحمول بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا وفقًا للقانون المنظم لعمليات الضبط والتفتيش لردع الخارجين عن القانون.

علاوة على ذلك، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق أعمال الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم رصد 693 مخالفة تتعلق بشروط الأمن والمتانة وتحميل الركاب بالمخالفة. ومن جانب آخر، نجحت القوات في القبض على 8 محكوم عليهم هاربين من أحكام قضائية متنوعة، مع التحفظ على مركبة مخالفة، لضمان مواجهة خطر القيادة وتأمين سلامة المرتادين بجميع الميادين بصفة دورية ومنظمة لضمان الانضباط.

وزارة الداخلية تعاطي مخدرات دائري الإقليمي

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص
مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكاية نرجس"
الرئيس السيسي يلتقي بن زايد بالإمارات ويجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية
مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
