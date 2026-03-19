أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تشغيل الأتوبيس الترددي بين محطتي طريق الإسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك، لتسهيل حركة المواطنين بين القاهرة الجديدة ومناطق العاصمة.

وأكدت الوزارة أن مواعيد العمل خلال أيام العيد تبدأ بتحرك أول أتوبيس من المحطتين في تمام الساعة السابعة صباحًا، فيما يتحرك آخر أتوبيس من محطة طريق الإسكندرية الزراعي الساعة 12 منتصف الليل، ومن محطة المشير طنطاوي الساعة الواحدة صباحًا.

وبخصوص أسعار التذاكر، أوضحت الوزارة أنها ستكون كالتالي: 5 جنيهات لأربع محطات، 10 جنيهات لعشر محطات، و15 جنيهًا لخمسة عشر محطة، لضمان رحلة ميسرة ومريحة لجميع الركاب خلال العيد.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة





لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات