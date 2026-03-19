إعلان

خلال عيد الفطر.. النقل تطلق الأتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة

كتب : محمد نصار

01:49 م 19/03/2026

الأتوبيس الترددي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تشغيل الأتوبيس الترددي بين محطتي طريق الإسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك، لتسهيل حركة المواطنين بين القاهرة الجديدة ومناطق العاصمة.

وأكدت الوزارة أن مواعيد العمل خلال أيام العيد تبدأ بتحرك أول أتوبيس من المحطتين في تمام الساعة السابعة صباحًا، فيما يتحرك آخر أتوبيس من محطة طريق الإسكندرية الزراعي الساعة 12 منتصف الليل، ومن محطة المشير طنطاوي الساعة الواحدة صباحًا.

وبخصوص أسعار التذاكر، أوضحت الوزارة أنها ستكون كالتالي: 5 جنيهات لأربع محطات، 10 جنيهات لعشر محطات، و15 جنيهًا لخمسة عشر محطة، لضمان رحلة ميسرة ومريحة لجميع الركاب خلال العيد.

الأتوبيس الترددي عيد الفطر طريق الإسكندرية الزراعي

