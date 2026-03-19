مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

في إصبعه.. إصابة خطيرة للاعب جلطة سراي خلال مباراة ليفربول

كتب : هند عواد

01:19 م 19/03/2026 تعديل في 01:19 م
    نوا لانج لاعب جلطة سراي
    نوا لانج لاعب جلطة سراي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الهولندي نوا لانج، لاعب جلطة سراي التركي، لإصابة خطيرة، خلال مباراة ليفربول، التي أقيمت مساء أمس على ملعب إنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جلطة سراي بنتيجة 4-1، ذهابا وإيابا، ليواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان.

إصابة لاعب جلطة سراي

قال نادي جلطة سراي، إن لاعب خط وسطه نوا لانج، سيخضع لعملية جراحية في إبهامه الأيمن بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر اصطدامه بلوحات الإعلانات خلال هزيمة من ليفربول.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أمسك نوا لانج بيده متألماً بينما كان الدم يتدفق من الإصابة، وتم نقله على نقالة خارج الملعب، قبل نقله إلى المستشفى.

وأشار نادي جلطة سراي إلى أن مهاجمه فيكتور أوسيمين تعرض لكسر في ساعده الأيمن خلال الشوط الأول، وسيتم تجديد ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضًا:

إعلان

