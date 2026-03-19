في إصبعه.. إصابة خطيرة للاعب جلطة سراي خلال مباراة ليفربول

"قرار سليم".. أول تعليق من المغرب بعد منحهم لقب أمم أفريقيا 2025

تعرض الهولندي نوا لانج، لاعب جلطة سراي التركي، لإصابة خطيرة، خلال مباراة ليفربول، التي أقيمت مساء أمس على ملعب إنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جلطة سراي بنتيجة 4-1، ذهابا وإيابا، ليواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان.

إصابة لاعب جلطة سراي

قال نادي جلطة سراي، إن لاعب خط وسطه نوا لانج، سيخضع لعملية جراحية في إبهامه الأيمن بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر اصطدامه بلوحات الإعلانات خلال هزيمة من ليفربول.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أمسك نوا لانج بيده متألماً بينما كان الدم يتدفق من الإصابة، وتم نقله على نقالة خارج الملعب، قبل نقله إلى المستشفى.

وأشار نادي جلطة سراي إلى أن مهاجمه فيكتور أوسيمين تعرض لكسر في ساعده الأيمن خلال الشوط الأول، وسيتم تجديد ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

