كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 1
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

0 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. المغرب ضد الكاميرون.. 1-0

كتب - يوسف محمد:

08:33 م 09/01/2026 تعديل في 09:52 م
    لمغرب وتنزانيا (4) (1)
    لمغرب وتنزانيا (9) (1)
    لمغرب وتنزانيا (5) (1)
    لمغرب وتنزانيا (12) (1)
    لمغرب وتنزانيا (10) (1)
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب (6) (1)
    منتخب المغرب (1) (2)
    منتخب المغرب (7) (1)
    منتخب المغرب (16) (1)
    منتخب المغرب (3) (2)
    منتخب المغرب (4) (2)
    منتخب المغرب (14) (1)

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب الكاميرون اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون، في نصف نهائي أمم أفريقيا مع الفائز من مباراة، نيجيريا والجزائر المقرر إقامتها غدا السبت.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا وأشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري وبلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي

أبرز أحداث مباراة المغب والكاميرون في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب المغرب يبعدها دفاع منتخب الكاميرون

الدقيقة 11: عرضية من أشرف حكيمي تمر دون خطورة إلى خارج الملعب

الدقيقة 13: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب الكاميرون

الدقيقة 20: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الكاميرون

الدقيقة 26: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى الكاميرون

الدقيقة 30: ضغط قوي من المنتخب المغربي لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 37: تسديدة قوية من عبد الصمد الزلزولي تمر بجوار مرمى حارس مرمى الكاميرون

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

