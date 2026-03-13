دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

22 26
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

منافس الأهلي المحتمل.. صن داونز يفوز على ستاد مالي في ذهاب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

10:33 م 13/03/2026
حقق فريق صن داونز فوزًا كبيرًا على نظيره ستاد مالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف صن داونز أمام ستاد مالي

وسجل أهداف صن داونز كلا من: خوليسو موداو في الدقيقة 34، برايان ليون في الدقيقة 54، إكرام رانرز في الدقيقة 74.

صن داونز يقترب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وبهذه النتيجة وضع فريق صن داونز قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مباراة الإياب التي ستحدد المتأهل بشكل رسمي.

موعد مباراة صن داونز وستاد مالي في الإياب

ومن المقرر أن يلتقي صن داونز مع نظيره ستاد مالي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 22 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

الفائز يواجه المتأهل من الأهلي والترجي

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة صن داونز وستاد مالي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، المتأهل من مباراة الأهلي والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.

فوز صن داونز على ستاد مالي دوري أبطال أفريقيا نتيجة مباراة صن داونز وستاد مالي

