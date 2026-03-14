بـ26 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يراقب نجم برشلونة

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في ضم مدافع برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يضع عينه على نجم برشلونة أراوخو

وفقا لموقع " anfieldwatch"، يتجه ليفربول نحو مزيد من التغييرات في مركز قلب الدفاع هذا الصيف، فبعدما نجح ريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، ضم اثنين من المدافعين الشباب، جيوفاني ليوني من بارما وجيريمي جاكيه من رين، سيرغب في ضم مدافع آخر.

وأشار الموقع إلى أن إبراهيما كوناتي سيغادر ليفربول في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2026، وفي عام 2027، من المتوقع أن يرحل كل من فيرجيل فان ديك وجو جوميز عند انتهاء عقديهما.

وأوضح الموقع أن أحد الحلول هو ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بين الأسماء المطروحة نيكو شلوتربيك وموريلو، كذلك رونالد أراوخو من برشلونة.

وأفاد تقرير في موقع "فيخاخيس" أن ليفربول أجرى استفسارات أولية بشأن اللاعب الأوروجواياني، لكنه يتأخر حاليًا عن إنتر ميلان في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

ويبدو أن إدارة برشلونة مستعدة لإعادة بناء خط دفاعها، وستوافق على رحيل أراوخو مقابل 30 مليون يورو.

