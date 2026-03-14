مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

بـ26 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يراقب نجم برشلونة

كتب : هند عواد

11:40 ص 14/03/2026

رونالد أراوخو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في ضم مدافع برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لموقع " anfieldwatch"، يتجه ليفربول نحو مزيد من التغييرات في مركز قلب الدفاع هذا الصيف، فبعدما نجح ريتشارد هيوز المدير الرياضي للنادي، ضم اثنين من المدافعين الشباب، جيوفاني ليوني من بارما وجيريمي جاكيه من رين، سيرغب في ضم مدافع آخر.

وأشار الموقع إلى أن إبراهيما كوناتي سيغادر ليفربول في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2026، وفي عام 2027، من المتوقع أن يرحل كل من فيرجيل فان ديك وجو جوميز عند انتهاء عقديهما.

وأوضح الموقع أن أحد الحلول هو ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بين الأسماء المطروحة نيكو شلوتربيك وموريلو، كذلك رونالد أراوخو من برشلونة.

وأفاد تقرير في موقع "فيخاخيس" أن ليفربول أجرى استفسارات أولية بشأن اللاعب الأوروجواياني، لكنه يتأخر حاليًا عن إنتر ميلان في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

ويبدو أن إدارة برشلونة مستعدة لإعادة بناء خط دفاعها، وستوافق على رحيل أراوخو مقابل 30 مليون يورو.

أحدث الموضوعات

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)
انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري
استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات
من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

