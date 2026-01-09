مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 1
19:30

الاتحاد

لحظة بلحظة.. السنغال ضد مالي.. 1-0

كتب - يوسف محمد:

05:53 م 09/01/2026 تعديل في 07:58 م
يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب مالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا، كوليبالي، موسى نياكاتي والحاج مالك ضيوف.

خط الوسط: إيليمان ندياي، إدريسا جاي، بابي جاي وحبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: عبد الله ديابي، هاماري تراوري، ناثان جاساما وعثمان كمارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو سانجاري ولاسانا كوليبالي

خط الهجوم: لاسين سينايكو

أبرز أحداث مباراة السنغال ومالي في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من لاعب السنغال تصطدم بدفاع منتخب مالي

الدقيقة 17: عرضية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها دفاع منتخب مالي

الدقيقة 18: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى السنغال

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 24: تسديدة قوية من لاعب مالي تصطدم في دفاع السنغال وتخرج إلى ركلة ركينة

الدقيقة 27: ليمان نداي يسجل الهدف الأول للسنغال في مرمى مالي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 37: تسديدة قوية من لاعب السنغال تصطدم بدفاع مالي وتخرج إلى ركلة ركنية

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: بطاقة حمراء لبيسوما لاعب وسط منتخب مالي

الدقيقة 5+45: فرصة الهدف الثاني لمنتخب السنغال تضيع، بعد عرضية من الجانب الأيمن، يقابلها ساديو ماني بتسديدة ولكنها تصطدم بدفاع منتخب مالي

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: عرضية من لاعب منتخب مالي يتصدى لها ميندي حارس السنغال

الدقيقة 48: تسديدة قوية من لاعب مالي يتصدى لها ميندي حارس السنغال

الدقيقة 54: توقف المباراة لعلاج لاعب مالي

الدقيقة 61: رأسية من لاعب منتخب مالي يتصدى لها مينيد حارس السنغال

الدقيقة 65: تسديدة قوية من ماني لاعب منتخب السنغال، يتصدى لها حارس مرمى مالي

الدقيقة 68: رأسية من لاعب منتخب السنغال، تصل في يد ديار حارس مرمى مالي

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لامين كامارا لاعب السنغال ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى حارس مرمى مالي

الدقيقة 80: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب السنغال

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من لاعب السنغال ولكنها تصطدم بالقائم

