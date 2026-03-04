وولفرهامبتون يفوز على ليفربول بثنائية في الدوري الإنجليزي

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 83 من المباراة، ليمنح فريقه التعادل في ذلك الوقت.

وفي الدقائق الأخيرة، نجح وولفرهامبتون في خطف النقاط الثلاث من ليفربول بعدما سجل فرناندو دينيز هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

وبهذا الانتصار، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة ليحتل المركز الخامس.