مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

12:39 ص 04/03/2026
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 83 من المباراة، ليمنح فريقه التعادل في ذلك الوقت.

وفي الدقائق الأخيرة، نجح وولفرهامبتون في خطف النقاط الثلاث من ليفربول بعدما سجل فرناندو دينيز هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

وبهذا الانتصار، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة ليحتل المركز الخامس.

ليفربول هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

