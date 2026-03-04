منافس مصر.. ماذا يحدث إذا انسحبت إيران من كأس العالم؟

بات مصير مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، مجهولا، بعد الحرب مع إسرائيل، إّ قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، لوسائل الإعلام المحلية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: "بعد هذا الهجوم، لا يُمكننا أن نتوقع التطلع إلى كأس العالم بأمل".

موعد كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يلعب منتخب جميع مبارياته الثلاث في المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، نيوزيلندا يوم15 يونيو في لوس أنجلوس، بلجيكا 21 يونيو في لوس أنجلوس، ومصر 26 يونيو في سياتل.

وأشارت شبكة "ذا أثلتيك"، إلى أن إيران يمكنها مقاطعة كأس العالم ردا على الهجمات الأمريكية، ويمكن للحكومة الأمريكية أيضاً أن تقيد مشاركتهم.

ماذا سيحدث إذا انسحبت إيران؟

إذا لم تشارك إيران في كأس العالم 2026، فإن لوائح الفيفا تمنح الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية سلطة لاستدعاء فريق بديل أو تعديل البطولة وفقًا لذلك.

وتتناول المادة 6 من لوائح كأس العالم 2026 الصادرة عن الفيفا، إذ أن المادة 6.5 من اللائحة "القوة القاهرة"، تنص على: "إذا انسحب اتحاد عضو مشارك أو تعذر لعب مباراة أو تم إلغاؤها نتيجة للقوة القاهرة، فإن الهيئة المنظمة المعتمدة من قبل الفيفا (بما في ذلك مركز عمليات البطولة) تقرر في الأمر وفقًا لتقديرها الخاص وتتخذ أي إجراء تعتبره ضروريًا".

وتنص المادة 6.7 من اللائحة على ما يلي: "إذا انسحب أي اتحاد عضو مشارك أو تم استبعاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو صاحب القرار في هذا الشأن، وله وحده الحق في اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً. ويجوز للفيفا استبدال الاتحاد العضو المشارك المعني باتحاد آخر."

وبالتالي، سيكون أمام الفيفا خياران رئيسيان في حال انسحاب إيران، إما أن تلغي الفيفا مباريات إيران وتُعدّل القواعد لاعتبار المجموعة السابعة مجموعةً ثلاثية، أو أن تستبدل إيران بفريق دولة أخرى.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن بطل الدوري المصري الموسم الماضي

خبير لوائح يعلق على قرار المحكمة الرياضية بشأن بطل الدوري الموسم الماضي