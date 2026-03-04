حقق فريق وولفرهامبتون فوزا ثمينا على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف وولفرهامبتون كلا من: رودريجو جوميز في الدقيقة 78، فرناندو دينيز في الدقيقة 4+90.

وأحرز هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون نقاطه إلى 16 نقطة ليحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد نقاط ليفربول عند 48 نقطة ليحتل المركز الخامس.