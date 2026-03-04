مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

وولفرهامبتون يفوز على ليفربول بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

01:19 ص 04/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (7)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (6)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (5)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق وولفرهامبتون فوزا ثمينا على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف وولفرهامبتون كلا من: رودريجو جوميز في الدقيقة 78، فرناندو دينيز في الدقيقة 4+90.

وأحرز هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون نقاطه إلى 16 نقطة ليحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد نقاط ليفربول عند 48 نقطة ليحتل المركز الخامس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون ليفربول الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
رياضة عربية وعالمية

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة