موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 04/03/2026
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (3) (1)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (2) (1)

يلاقي فريق أرسنال نظيره برايتون اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب أمريكان إكسبريس.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 4"

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

