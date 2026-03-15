شارك بديلًا.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام؟

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل البرازيلي ريتشارليسون هدف التعادل لتوتنهام في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهد اللقاء عدم مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي، حيث فضل الجهاز الفني إراحته قبل مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدفع به المدرب الهولندي أرني سلوت بديلًا في الدقيقة 64.

أرقام واحصائيات محمد صلاح أمام توتنهام

على مستوى صناعة اللعب، نفذ صلاح تمريرتين مفتاحيتين، وأرسل عرضيتين إحداهما دقيقة، كما نجح في تمرير 8 كرات صحيحة من أصل 14 تمريرة بنسبة 57%.

وفي ملعب المنافس مرر 5 كرات صحيحة من أصل 9 بنسبة 56%، بينما جاءت تمريراته في ملعب فريقه 3 من أصل 5 بنسبة 60%، إضافة إلى كرة طويلة واحدة بدقة 100%.

أما من حيث الاستحواذ والمراوغات، لمس صلاح الكرة 20 مرة، ونجح في مراوغة واحدة، ولم تُرتكب ضده أي أخطاء، بينما فقد الاستحواذ على الكرة 8 مرات.

إقرأ أيضًا:

