جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وفرط ليفربول في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي، بعدما توقف ترتيبه عند المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. آرسنال (70 نقطة)

2. مانشستر سيتي (61 نقطة)

3. مانشستر يونايتد (54 نقطة)

4. أستون فيلا (51 نقطة)

5. ليفربول (49 نقطة)

6. تشيلسي (48 نقطة)

7. برينتفورد (44 نقطة)

8. إيفرتون (43 نقطة)

9. نيوكاسل (42 نقطة)

10. بورنموث (41 نقطة)

11. فولهام (41 نقطة)

12. برايتون (40 نقطة)

13. سندرلاند (40 نقطة)

14. كريستال بالاس (39 نقطة)

15. ليدز (32 نقطة)

16. توتنهام (30 نقطة)

17. نوتنغهام (29 نقطة)

18. وست هام (29 نقطة)

19. بيرنلي (20 نقطة)

20. وولفرهامبتون (16 نقطة)

إقرأ أيضًا:

لقطة طريفة.. لماذا التف لاعبو تشيلسي حول الحكم بول تيرني؟



رقم ضخم.. كم يبلغ سعر تيشرت محمد صلاح المثير للجدل؟



