دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وتوتنهام

كتب : محمد عبد الهادي

10:05 م 15/03/2026

محمد صلاح لاعب ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وفرط ليفربول في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي، بعدما توقف ترتيبه عند المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. آرسنال (70 نقطة)

2. مانشستر سيتي (61 نقطة)

3. مانشستر يونايتد (54 نقطة)

4. أستون فيلا (51 نقطة)

5. ليفربول (49 نقطة)

6. تشيلسي (48 نقطة)

7. برينتفورد (44 نقطة)

8. إيفرتون (43 نقطة)

9. نيوكاسل (42 نقطة)

10. بورنموث (41 نقطة)

11. فولهام (41 نقطة)

12. برايتون (40 نقطة)

13. سندرلاند (40 نقطة)

14. كريستال بالاس (39 نقطة)

15. ليدز (32 نقطة)

16. توتنهام (30 نقطة)

17. نوتنغهام (29 نقطة)

18. وست هام (29 نقطة)

19. بيرنلي (20 نقطة)

20. وولفرهامبتون (16 نقطة)

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
الصحة: مخزون الأدوية يكفي من 4 إلى 6 أشهر.. وخطة لزيادته إلى عام كامل
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
إعلان

إعلان

