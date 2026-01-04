موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره منتخب تنزانيا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا والتي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، دخل الجهاز الفني لمنتخب بنين إلى أرضية الملعب مهاجما الحكم بشدة، بسبب مطالبتهم بالحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وكان لاعبو منتخب تنزانيا، طالبوا بالحصول على ركلة جزاء، بداعي دفع لاعب المنتخب المغربي لمهاجم تنزانيا داخل منطقة جزاء أسود الأطلس، في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب وسط اعتراضات قوية من الجانب التنزاني.

حقق منتخب الكاميرون الفوز على حساب نظيره التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي ينتظر في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون المقامة حاليا بين المنتخبين.

