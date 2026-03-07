تلقى فريق نانت الفرنسي الهزيمة اليوم أمام نظيره أنجيه، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الفرنسي.



وشهدت مباراة نانت اليوم أمام أنجيه، مشاركة النجم المصري مصطفى محمد في اللقاء، بعدما شارك بديلا في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق نانت عند النقطة رقم 17 في المركز الـ17 قبل الأخير بجدول الترتيب، من 25 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل رفع فريق أنجيه رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 32 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، من 25 مباراة خاضها بالمسابقة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

وشارك النجم المصري خلال الموسم الحالي، رفقة فريق نانت في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:



"ينتظر الظهور".. مدرب برشلونة أتليتك يشيد بمستوى حمزة عبد الكريم



"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد



