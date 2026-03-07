إعلان

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين

كتب : عبدالله محمود

11:55 م 07/03/2026 تعديل في 11:57 م

علي لاريجاني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن القوات الإيرانية تمكنت من أسر عدد من الجنود الأمريكيين.
وقال لاريجاني في منشور له على منصة "أكس" اليوم السبت، إنه تم إبلاغه بأن عدداً من الجنود الأمريكيين قد وقعوا في الأسر.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "أن الأمريكيين يزعمون أنهم قتلوا أثناء القتال، وعلى الرغم من جهودهم غير المجدية، فإن الحقيقة ليست شيئًا يمكنهم إخفاءه لفترة طويلة".

