أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن القوات الإيرانية تمكنت من أسر عدد من الجنود الأمريكيين.

وقال لاريجاني في منشور له على منصة "أكس" اليوم السبت، إنه تم إبلاغه بأن عدداً من الجنود الأمريكيين قد وقعوا في الأسر.

It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "أن الأمريكيين يزعمون أنهم قتلوا أثناء القتال، وعلى الرغم من جهودهم غير المجدية، فإن الحقيقة ليست شيئًا يمكنهم إخفاءه لفترة طويلة".