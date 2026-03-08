حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزاً ثميناً على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسجل الهدف الوحيد الشاب لامين يامال في الدقيقة 68 بعد تمريرة مميزة من بيدري، ليمنح الفريق الكتالوني ثلاث نقاط مهمة في صراعه على الصدارة.

وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفاً لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل، مما حافظ على تقدم برشلونة في النتيجة.

ترتيب الدوري الإسباني

ارتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 4 نقاط.

بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد 35 نقطة.