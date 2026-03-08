مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يحقق فوزاً صعباً على أتلتيك بيلباو في الليجا

كتب : نهي خورشيد

01:26 ص 08/03/2026

برشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزاً ثميناً على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسجل الهدف الوحيد الشاب لامين يامال في الدقيقة 68 بعد تمريرة مميزة من بيدري، ليمنح الفريق الكتالوني ثلاث نقاط مهمة في صراعه على الصدارة.

وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفاً لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل، مما حافظ على تقدم برشلونة في النتيجة.

ترتيب الدوري الإسباني

ارتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في صدارة جدول الترتيب، موسعًا الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 4 نقاط.
بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
دراما و تليفزيون

"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين