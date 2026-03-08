إعلان

البنتاجون يعلق على أنباء أسر جنود أمريكيين في إيران.. ماذا قال؟

كتب : عبدالله محمود

01:25 ص 08/03/2026

البنتاجون

علق المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، على أعلن أمين المجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني، بشأن وقوع عدد من الجنود الأمريكيين في الأسرى.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن مزاعم النظام الإيراني بأسر جنود أمريكيين مثال آخر على أكاذيبه وتضليله.

وفي وقت سابق، قال لاريجاني، في منشور على منصة "أكس" إن القوات الإيرانية تمكنت من أسر عدد من الجنود الأمريكيين.

وأضاف لاريجاني: "إنه تم إبلاغه بأن عدداً من الجنود الأمريكيين قد وقعوا في الأسر أن الأمريكيين يزعمون أنهم قتلوا أثناء القتال، وعلى الرغم من جهودهم غير المجدية، فإن الحقيقة ليست شيئًا يمكنهم إخفاءه لفترة طويلة".

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين