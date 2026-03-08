إعلان

ترامب: الإيرانيون يسعون لتسوية ولكننا لا نسعى لذلك

كتب : عبدالله محمود

01:32 ص 08/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيين يسعون إلى التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، لكن "نحن لا نسعى لذلك".
وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" اليوم الأحد، أنه يرفض الإفصاح عن شروط إرسال قوات برية إلى داخل إيران.

ترامب:التدخل البري في إيران يبقى خيارًا واردًا

وأكد ترامب أن التدخل البري في إيران يبقى "خيارًا واردًا فقط في حال وجود أسباب وجيهة للغاية"، مشيرا إلى أنه إذا قررت الولايات المتحدة التدخل بريا في إيران، فسيكون الخصم قد تعرض لدمار يمنعه من القتال بريا.

ترامب: من المرجح ألا تبقى إيران كما هي بعد الحرب

وفيما يتعلق بالوضع في إيران، قال ترامب: "الإيرانيون تعرضوا للتدمير وفي مرحلة ما لن يتبقى أحد منهم ليعلن الاستسلام".
وأضاف أيضًا أنه "فوجئ باعتذار إيران لدول استهدفتها في الشرق الأوسط"، معتبرا أن ذلك انتصارًا للولايات المتحدة وحلفائها.
وفيما يتعلق بمستقبل إيران بعد العمليات العسكرية، أشار ترامب إلى أنه "لا يمكنني تأكيد شكل خريطة إيران بعد انتهاء العمليات، ومن المرجح ألا تبقى كما هي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين