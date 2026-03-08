قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيين يسعون إلى التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، لكن "نحن لا نسعى لذلك".

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" اليوم الأحد، أنه يرفض الإفصاح عن شروط إرسال قوات برية إلى داخل إيران.

ترامب:التدخل البري في إيران يبقى خيارًا واردًا

وأكد ترامب أن التدخل البري في إيران يبقى "خيارًا واردًا فقط في حال وجود أسباب وجيهة للغاية"، مشيرا إلى أنه إذا قررت الولايات المتحدة التدخل بريا في إيران، فسيكون الخصم قد تعرض لدمار يمنعه من القتال بريا.

ترامب: من المرجح ألا تبقى إيران كما هي بعد الحرب

وفيما يتعلق بالوضع في إيران، قال ترامب: "الإيرانيون تعرضوا للتدمير وفي مرحلة ما لن يتبقى أحد منهم ليعلن الاستسلام".

وأضاف أيضًا أنه "فوجئ باعتذار إيران لدول استهدفتها في الشرق الأوسط"، معتبرا أن ذلك انتصارًا للولايات المتحدة وحلفائها.

وفيما يتعلق بمستقبل إيران بعد العمليات العسكرية، أشار ترامب إلى أنه "لا يمكنني تأكيد شكل خريطة إيران بعد انتهاء العمليات، ومن المرجح ألا تبقى كما هي".