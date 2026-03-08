مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

وفاة لاعب أمريكي بعد مطاردة للشرطة في تكساس.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

01:47 ص 08/03/2026

شرطة ولاية تكساس الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ولاية تكساس حادثاً مأساوياً بعد وفاة مارشاون كينيلاند لاعب فريق دالاس كاوبويز، بعد ساعات من مطاردة شرطة.

وذكرت السلطات المحلية أن اللاعب رفض التوقف عند طلب الشرطة ليلة الأربعاء، مما أدى إلى مطاردة سريعة انتهت باختفاء أثر السيارة، ليعثر لاحقاً على جثته قرب موقع الحادث.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الوفا قد تكون بانتحار، دون وجود دلائل على تورط أي طرف ثالث.

وأصدر النادي بياناً نعى فيه اللاعب، مؤكداً أنه كان زميلاً محبوباً وعضواً مهماً بالفريق، فيما عبر الدوري عن حزنه العميق داعياً للجميع بالصبر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شرطة تكساس الشرطة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
دراما و تليفزيون

"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
حوادث وقضايا

سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين