وفاة لاعب أمريكي بعد مطاردة للشرطة في تكساس.. ما القصة؟

شهدت ولاية تكساس حادثاً مأساوياً بعد وفاة مارشاون كينيلاند لاعب فريق دالاس كاوبويز، بعد ساعات من مطاردة شرطة.

وذكرت السلطات المحلية أن اللاعب رفض التوقف عند طلب الشرطة ليلة الأربعاء، مما أدى إلى مطاردة سريعة انتهت باختفاء أثر السيارة، ليعثر لاحقاً على جثته قرب موقع الحادث.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الوفا قد تكون بانتحار، دون وجود دلائل على تورط أي طرف ثالث.

وأصدر النادي بياناً نعى فيه اللاعب، مؤكداً أنه كان زميلاً محبوباً وعضواً مهماً بالفريق، فيما عبر الدوري عن حزنه العميق داعياً للجميع بالصبر.