فيديو وصور.. هدف عمر مرموش الأول في شباك نيوكاسل

كتب : محمد عبد الهادي

11:43 م 07/03/2026
تمكن الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدفًا هامًا لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وجاء هدف مرموش في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في الشباك مسجلًا الهدف الأول لمانشستر سيتي.


تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.
في خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، مارك جيهي، ريان آيت نوري.
في خط الوسط: ريكو لويس، نيكولاس جونزاليس، برناردو سيلفا.
في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، ريان شرقي

هدف عمر مرموش أمام نيوكاسل

هدف عمر مرموش نيوكاسل مانشستر سيتي

