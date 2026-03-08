كشف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن الضربات الأمريكية الموجهة لإيران تبدو شديدة البأس، لكنها لم تنجح في إسقاط النظام الإيراني الذي ما زال يرد باستخدام صواريخ باليستية متقدمة، مشيرًا إلى أن التقييمات الأمريكية تتوقع استمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر في إطار استنزاف متبادل.

وأوضح "سنجر" في حواره لقناة "إكسترا لايف" أن تحريك الولايات المتحدة لثلاث حاملات طائرات يعكس تصاعد المشهد العسكري، معتبرًا أن اعتذار الرئيس الإيراني عن استهداف دول الخليج كان قرارًا عقلانيًا بعد خطأ استراتيجي كبير.

وأضاف أن ميزان القوة الشاملة يميل لصالح واشنطن، لكن استمرار إيران في استخدام الصواريخ الباليستية سيبقيها قادرة على إلحاق الألم بإسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن خيار الإنزال البري مستبعد بسبب المخاطر الكبيرة والخسائر المحتملة في صفوف القوات الأمريكية والإسرائيلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر.

وأكد أن التصعيد الأمريكي يهدف إلى فرض معادلة ردع جديدة ضد إيران، لكنه قد يقود إلى ردود فعل غير عقلانية من الحرس الثوري، بما في ذلك احتمال استخدام أسلحة غير تقليدية، وهو ما يمثل مأساة محتملة.