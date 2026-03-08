مباريات الأمس
جميع المباريات

مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام نيوكاسل ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

كتب : نهي خورشيد

01:08 ص 08/03/2026

مانشستر سيتي

نجح الفريق الكروي بنادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزاً هاماً على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، ليحجز الفريق بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وأقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، وشهدت المواجهة ظهور النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي.

نيوكاسل يتقدم أولاً

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، ونجحوا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 19 بواسطة هارفي بارنز الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى السيتي ليعجز الحارس جيمس ترافورد عن التصدي لها.

هدف التعادل للسيتي

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن مانشستر سيتي من العودة في النتيجة بعدما سجل سافينيو هدف التعادل في الدقيقة 39، عقب تمريرة مميزة من جيريمي دوكو.

تألق مرموش في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته على المباراة وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة من ماتيوس نونيز.

وواصل اللاعب المصري تألقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 63 بعد تمريرة جديدة من نونيز، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك.

وبهذا الانتصار، نجح مانشستر سيتي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يخوض السيتي مواجهة قوية أمام ريال مدريد يوم 11 مارس، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي

