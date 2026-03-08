سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التقارير التي تشير إلى استعداد بريطانيا لإرسال حاملتي طائرات للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية بالمنطقة، معتبرا أن التدخل البريطاني جاء متأخرا.

ترامب يرفض مشاركة حاملتي طائرات بريطانيتين في الحرب

وأعلن ترامب رفضه الصريح للمساعدة العسكرية البريطانية، تزامنا مع أنباء تفيد بتجهيز حاملتي طائرات يُحتمل توجهها للشرق الأوسط مع استمرار الحرب مع إيران.

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، وجه ترامب رسالة حادة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قائلا: "لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لسنا بحاجة إليهم بعد الآن، لكننا لن ننسى. لسنا بحاجة إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل".

أزمة ستارمر والمشاركة في حرب إيران

وشهدت العلاقة بين كير ستارمر ودونالد ترامب توترا ملحوظا بسبب قرار الزعيم الأمريكي بشن حرب على إيران.

وكان ستارمر، اتخذ في البداية موقفا بمنع الطائرات الأمريكية من استخدام القواعد البريطانية لشن الهجمات التي انطلقت السبت الماضي، وهو ما أثر على سياق التفاهمات العسكرية بين البلدين قبل طرح تقارير إرسال حاملة طائرات بريطانية للمساندة.

قواعد لندن و حاملتي طائرات بريطانيتين

وتراجع رئيس الوزراء البريطاني لاحقا ووافق على السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية وقاعدة "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي.

واقتصر هذا الإذن على استهداف الصواريخ الباليستية الإيرانية ومواقع تخزينها فقط، مع استمرار الحظر على ضرب أهداف أخرى، مما عمق الفجوة بين الحليفين.