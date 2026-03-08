"بزيادة تصل إلى 25%" توقعات بانتعاش السياحة في شرم الشيخ.. ما السبب؟

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مسائية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، شملت اللبيني والمريوطية وفيصل ومحور عمرو بن العاص وطريق علي بن أبي طالب وناهيا، بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة والهرم، وذلك للوقوف على مستوى تواجد فرق العمل خلال الفترات الليلية ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، خلال الجولة، رئيس حي الهرم بالتصدي الحازم لإشغالات المقاهي والكافيهات بشارع اللبيني والمناطق المحيطة بفيصل والمريوطية، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة أسفرت عن رفع 130 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 25 وتدًا حديديًا كانت تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة.

وأبدى "الأنصاري" عددًا من الملاحظات بشأن مستوى النظافة في بعض القطاعات بالهرم وبولاق الدكرور، مشددًا على هيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة منظومة النظافة، خاصة خلال الفترات المسائية.

ورصد محافظ الجيزة، خلال جولته، وجود أعمال فرز عشوائي للمخلفات بشارع اللبيني، وكلف رئيس حي الهرم بسرعة التعامل الحازم مع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

