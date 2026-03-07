أعلن حزب الله اللبناني، السبت، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية شملت استهداف قاعدة حيفا البحرية ومواقع استراتيجية في شمال إسرائيل بصليات صاروخية مكثفة.

صواريخ حزب الله واستهداف حيفا

وأكد حزب الله في بياناته الرسمية استهداف مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل بالصواريخ.

وفي إطار التصعيد المستمر، أعلن حزب الله تنفيذ عملية نوعية شملت استهداف قاعدة حيفا من خلال ضرب رادارات القبة الحديدية في موقع "كريات إيلعيزر"، والتي تُعد قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة، باستخدام صلية من الصواريخ النوعية.

أسباب استهداف قاعدة حيفا والمدن المحتلة

وأوضح حزب الله، أن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل، وجّه مقاتلون حزب الله صلية صاروخية نحو مدينة "نهاريا" شمال إسرائيل، تنفيذا للتحذيرات التي وجهها الحزب للمدينة، وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية.