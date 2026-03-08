مباريات الأمس
هدفي عمر مرموش مع مانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

01:16 ص 08/03/2026

مانشستر سيتي

تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ نجح في تسجيل هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الهدف الأول

وتمكن مرموش من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعدما استلم تمريرة مميزة من زميله ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بنجاح داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم في النتيجة.


الهدف الثاني

وعاد النجم المصري ليؤكد تألقه في المباراة، بعدما أحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 عقب تمريرة جديدة من ماتيوس نونيز، ليطلق تسديدة قوية استقرت في شباك نيوكاسل، مؤكداً تفوق فريقه في اللقاء

مانشستر سيتي عمر مرموش نيوكاسل

