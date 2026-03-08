هدفي عمر مرموش مع مانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
كتب : نهي خورشيد
مانشستر سيتي
تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ نجح في تسجيل هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
الهدف الأول
وتمكن مرموش من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعدما استلم تمريرة مميزة من زميله ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بنجاح داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم في النتيجة.
💡 - هدف عمر مرموش الثاني للسيتي على نيوكاسل 🔵🔥
الهدف الثاني
وعاد النجم المصري ليؤكد تألقه في المباراة، بعدما أحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 عقب تمريرة جديدة من ماتيوس نونيز، ليطلق تسديدة قوية استقرت في شباك نيوكاسل، مؤكداً تفوق فريقه في اللقاء
⚽ تألق لا يتوقف!
عمر مرموش يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل يونايتد 🔥
النجم المصري يواصل أرقامه اللافتة أمام نيوكاسل…
7 أهداف من أصل 14 سجلها مع السيتي جاءت في شباك الماكبايس! 🎯