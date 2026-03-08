هدفي عمر مرموش مع مانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تألق النجم المصري عمر مرموش مع فريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ نجح في تسجيل هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الهدف الأول

وتمكن مرموش من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعدما استلم تمريرة مميزة من زميله ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بنجاح داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم في النتيجة.

💡 - هدف عمر مرموش الثاني للسيتي على نيوكاسل 🔵🔥pic.twitter.com/F04puM1GCb — EPL World (@EPLworld) March 7, 2026



الهدف الثاني

وعاد النجم المصري ليؤكد تألقه في المباراة، بعدما أحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 عقب تمريرة جديدة من ماتيوس نونيز، ليطلق تسديدة قوية استقرت في شباك نيوكاسل، مؤكداً تفوق فريقه في اللقاء