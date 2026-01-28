يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام خدمة لحظلة بلحظة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وجلطة سراي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي حالياً مواجهة جلطة سراي التركي مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- خوسانوف- آكي- ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا -أوريلي- ريان شرقي.

خط الهجوم: عمر مرموش- جيريمي دوكو- إيرلينج هالاند.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وجلطة سراي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: فرصة ضائعة للسيتي بعد تسديدة هالاند لكنها مرت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 11: هالاند يفتتح التسجيل للسيتي.

الدقيقة 19: بطاقة صفراء للاعب جالاتا سراي ماريو ليمينا.

الدقيقة 29: ريان شرقي يضيف الهدف الثاني للسماوي من تسديدة قوية.

الدقيقة 38: ضغط من السيتي لتسجيل الهدف الثالث.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 54: هجمة لصالح جالاتا سراي تصدى لها دفاع مانشستر سيتي وخرجت ركنية لجالاتا سراي

الدقيقة 55: ركنية لصالح جالاتا سراي أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها اوسيمين بضربة راسية تصدى لها دوناروما.