دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

موقف صلاح؟.. تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:18 م 28/01/2026
كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره كارباغ أغدام، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقود تشكيل ليفربول النجم المصري محمد صلاح، رفقة الثنائي جاكبو وإيكيتيكي، ليكون تشكيل ليفربول أمام كارباغ أغدام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ريان جرافينبيرخ، جيريمي فريمبونج

وسط الملعب: كاي هافريتز، أليكسيس ماك آليستير

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

