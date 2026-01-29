بريطانيا: روسيا قادرة على مواصلة حربها في أوكرانيا حتى نهاية 2026

لندن - (د ب أ)

تعتقد المملكة المتحدة أن جهود روسيا الحربية في أوكرانيا قابلة للاستدامة بما يكفي لتستمر حتى نهاية العام الجاري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام قبل ذلك.

وشهد الأسبوع الماضي أول محادثات سلام ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات قريبا بعد مفاوضات أبوظبي، في وقت تواصل فيه روسيا شن ضربات تستهدف شل محطات الطاقة الأوكرانية.

ولكن إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا العام، فمن المرجح أن يضمن اقتصاد الحرب الروسي، وحملات موسكو للتجنيد العسكري، والدعم الذي تتلقاه من دول أخرى، استمرار موقفها الحالي في النزاع طوال بقية عام 2026، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويُعتقد أن خسائر روسيا البشرية بلغت 415 ألف قتيل في عام 2025، بانخفاض عن 430 ألف قتيل في العام السابق عليه.

ويُعتقد أن إجمالي 1228000 جندي روسي قد لقوا حتفهم منذ بداية غزو روسيا في 2022.

وإلى جانب حملتها الداخلية للتجنيد، شرعت روسيا أيضا في تجنيد المزيد من المقاتلين الأجانب لدعم جهودها.

ويقدر عدد هؤلاء المجندين بالآلاف، ويُعد ذلك مؤشرا على حرص الكرملين على تجنب اللجوء إلى تعبئة وطنية أوسع.