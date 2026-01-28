إعلان

حمدي المرغني ينشر صورة مع أحمد عز: "أوجد 500 اختلاف"

كتب : معتز عباس

11:24 م 28/01/2026

حمدي المرغني واحمد عز

شارك الفنانة حمدي المرغني متابعيه على السوشيال ميديا، صورة تجمعه بالنجم أحمد عز.

ونشر حمدي صورته مع عز عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أوجد 500 اختلاف".

يذكر أن الفنان أحمد عز تصدر تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل بمشاركة جمهورها رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت زينة: "باركوا لأبو الولاد، اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

حمدي المرغني على انستجرام

