"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة

وجه هادي رياض لاعب فريق بتروجيت السابق، رسالة شكر إلى كل العاملين بالنادي وزملائه بالفريق، بعد رحيله عن الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب رياض عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أريد أتوجه بالشكر لجميع العاملين في نادي وشركة بتروجيت، بداية من رئيس الشركة ورئيس النادي والجهاز الإداري والمشرف العام علي الكرة، على مساعدتهم لي طوال السنين الاخيرة كلاعب ضمن الفريق وأحد كباتن الفريق".

وأضاف: "أشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن والأب سيد عيد، على مساعدته المستمرة لي ولباقي لاعبي الفريق منذ تولي مهمة الفريق والصعود للدوري الممتاز بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل وجميع أفراد الجهاز".

وتابع: "عايز كمان أشكر الجهاز الطبي بالكامل طول الوقت، كانوا معانا ومخلصين في عملهم، عايز أشكر رجالة الأوضة اللي من غيرهم مستحيل كنا نقدر ننجح، أو نوصل لأي هدف من أهدافنا اللي حققناها، كانوا دايما بيعملو 200٪؜ وعمرهم ما قصروا معانا".

وواصل: "إخواتي وأصحابي وأهلي وزملائي بالفريق، شكرًا على كل حاجة، من غيركم كنت مستحيل أقدر أوصل لأي حاجة، بعتذرلكم لو كنت في يوم قصرت مع أي حد، ربنا يعلم أنا كنت دايما أخ وصاحب، دايمًا كنت عايز أعمل لكم أفضل حاجة ككابتن للفريق وأخ وشكرًا".

واستشهد رياض بآية من القرآن الكريم: "إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

واختتم هادي: "مسيرة امتدت لأربع مواسم ونصف بين جدران نادي بتروجيت ووصلت النهاردة لنهايتها ولنا لقاء إن شاء الله، شكرًا جزيلاً".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع هادي رياض للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

