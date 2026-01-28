إعلان

مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو

كتب : أحمد العش

11:42 م 28/01/2026

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

أكد الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، أن الالتزام بالشعائر الدينية لا يبرر الظلم أو أكل حقوق الناس، مشددًا على أن حقوق العباد لا تسقط بالحج أو العمرة أو يبرر أكل حقوق الناس.

وقال "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على "قناة الشمس"، إنه يعرف أشخاصًا بأسمائهم يؤدون الصلاة والصيام ويحرصون على أداء العمرة كل شهر والحج كل عام، ورغم ذلك يمارسون الظلم والرشوة وسلب حقوق الآخرين، معتقدين أن أداء المناسك كفيل بمحو كل ما ارتكبوه من أخطاء.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنوب المتعلقة بحقوقه سبحانه وتعالى إن أراد ذلك، لكن الذنوب المرتبطة بحقوق العباد لا تغفر إلا برد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن هذا هو فهمه الشخصي للدين، ومشددًا على أنه ليس رجل دين، وإنما توصل إلى هذا الفهم من خلال تدبره لمبادئ الدين وتعاليمه.

مجدي الجلاد الإعلامي عمرو حافظ قناة الشمس العمرة حقوق العباد لا تسقط بالحج أو العمرة الشعائر الدينية

