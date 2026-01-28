ملخص مباراة مانشستر سيتي وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على نظيره جلطة سراي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويخوض السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- خوسانوف- آكي- ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا -أوريلي- ريان شرقي.

خط الهجوم: عمر مرموش- جيريمي دوكو- إيرلينج هالاند.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وجلطة سراي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: فرصة ضائعة للسيتي بعد تسديدة هالاند لكنها مرت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 11: هالاند يفتتح التسجيل للسيتي.

الدقيقة 19: بطاقة صفراء للاعب جالاتا سراي ماريو ليمينا.

الدقيقة 29: ريان شرقي يضيف الهدف الثاني للسماوي من تسديدة قوية.

الدقيقة 38: ضغط من السيتي لتسجيل الهدف الثالث.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 54: هجمة لصالح جالاتا سراي تصدى لها دفاع مانشستر سيتي وخرجت ركنية لجالاتا سراي

الدقيقة 55: ركنية لصالح جالاتا سراي أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها اوسيمين بضربة راسية تصدى لها دوناروما.

الدقيقة 64: هجمة مرتدة لصالح جالاتا سراي تصل عند فيكتور اوسيمين يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن دوناروما تصدى للكرة.

الدقيقة 67: خروج عمر مرموش ونزول ريندرز.

الدقيقة 76: محاولات من جالاتا سراي لتسجيل هدف أول

الدقيقة 86: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي جالاتا سراي.

الدقيقة 90 الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+3: نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0