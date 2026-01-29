فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

موقف صلاح؟.. تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أحرز محمد صلاح نجم نادي ليفربول الهدف الثالث للريدز من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 50 من عمر مباراة كارباغ أغدام.

ونجح لليفربول في الفوز على نظيره كارباغ أغدام بسداسية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة لدوري المجموعات بدوري الأبطال

وبهذا الفوز رفع ليفربول نقاطه إلى 18 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد كارباغ أغدام عند النقطة 10 ليحتل المركز 22.

هدف محمد صلاح في مرمي