بعد تسمم فتاتين.. حملة مفاجئة على مطعم بحي الزهور في بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

12:34 ص 29/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملة مفاجئة على مطعم بحي الزهور في بورسعيد (5)
  • عرض 5 صورة
    حملة مفاجئة على مطعم بحي الزهور في بورسعيد (3)
  • عرض 5 صورة
    حملة مفاجئة على مطعم بحي الزهور في بورسعيد (1)
  • عرض 5 صورة
    حملة مفاجئة على مطعم بحي الزهور في بورسعيد (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن ورود شكوى بإصابة فتاتين بحالة تسمم غذائي، بعد تناولهما وجبة من مطعم بمنطقة التعاونيات بنطاق الحي.

وأكد رئيس الحي في بيان له أن الوجبة تضمنت "فراخ بروستد" وسلطة "كلوسلو"، مشيرًا إلى أنه ترأس حملة مفاجئة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد على المطعم.

وخلال الحملة، تم سحب عينات من الدجاج والأطعمة الموجودة بالمطعم بواسطة اللجنة المرافقة، برئاسة الدكتور أحمد زهران والدكتورة نشوى الريس، وتمت متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتصحيح المخالفات، كما تم إعدام عدد من الأغذية لتغير خواصها.

كما توجه رئيس الحي إلى مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على المصابتين، والتقى بالطبيب المشرف على حالتهما، حيث اطمئن على تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى بصحة جيدة.

