اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان الصومالي بعد اقتراح تعديلات دستورية- فيديو

كتب : مصراوي

12:40 ص 29/01/2026

اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان الصومالي بعد اقتراح

مقديشو (الصومال) - (أ ب)

اندلعت مشادات وصيحات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة للبرلمان الصومالي، بعد أن حاول رئيس البرلمان طرح تعديلات دستورية مقترحة اعتبرها نواب المعارضة وسيلة لتمديد ولاية البرلمان، مما أدى إلى تعليق الجلسة.

ويخضع الصومال لدستور مؤقت منذ عام 2012، وقد كشفت المحاولات المتكررة لتحويله إلى دستور دائم عن انقسامات عميقة حول الحكم وتقاسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

وكانت محاولة مماثلة لتمديد فترات تولي المناصب السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله محمد قد أدت إلى تفجر أزمة دستورية في 2021، ومواجهات مسلحة في مقديشو، دفعت البلاد إلى حافة اضطرابات أوسع.

وشهدت الجلسة، الأربعاء، فوضى بعد أن أعلن رئيس البرلمان جدول أعمال غير متوقع يقضي بتعديل خمسة فصول من الدستور المؤقت، وشرع في توزيع نسخ مكتوبة من هذه التعديلات على النواب في بداية الجلسة.

وقال نواب المعارضة إن التعديلات المقترحة ستسمح بتمديد ولاية البرلمان عامين، فيما تنتهي ولايته الحالية في أبريل القادم. وتنتهي فترة ولاية الرئيس في مايو القادم.

واتهم عبد الرحمن عبد الشكور وهو نائب معارض، رئيس البرلمان عدن مدوبي بمحاولة التعجيل بتمرير التعديلات دون الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.

وقام النواب المعارضون لهذا الاقتراح بتمزيق أوراق جدول الأعمال، ورددوا شعارات، وأطلقوا صافرات، ما أدى إلى توقف الإجراءات.

وعلق مدوبي الجلسة، محذرا من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد من تسببوا في تعطيل الجلسة.

ولم يرد رئيس البرلمان على الفور على طلبات للتعليق، ولم يتضح الموعد المحتمل لاستئناف المداولات بشأن التعديلات المقترحة.

