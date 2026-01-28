مباريات الأمس
بعد غياب 9 أشهر.. موعد عودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع نيس

كتب : هند عواد

04:53 م 28/01/2026
    محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
    محمد عبد المنعم (3)
    محمد عبد المنعم لاعب نيس يتدرب في ملعب التتش (6)
    محمد عبد المنعم لاعب نيس يتدرب في ملعب التتش (6)

كشف كلود بويل، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، موعد عودة المدافع المصري محمد عبد المنعم للمشاركة في المباريات، عقب عودته للتدريبات.

وعاد عبد المنعم للتدريبات الجماعية، مساء أمس، بعد 9 أشهر من الغياب، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كلود بويل، في المؤتمر الصحفي لمباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، المقرر لهاء مساء غدا في الدوري الأوروبي: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".

ويغيب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، بسبب عدم قيده في القائمة الأوروبية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم نيس عودة محمد عبد المنعم

