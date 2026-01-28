بعد غياب 9 أشهر.. موعد عودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع نيس
كتب : هند عواد
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
عرض 6 صورة
كشف كلود بويل، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، موعد عودة المدافع المصري محمد عبد المنعم للمشاركة في المباريات، عقب عودته للتدريبات.
وعاد عبد المنعم للتدريبات الجماعية، مساء أمس، بعد 9 أشهر من الغياب، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وقال كلود بويل، في المؤتمر الصحفي لمباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، المقرر لهاء مساء غدا في الدوري الأوروبي: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".
وأضاف: "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".
ويغيب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، بسبب عدم قيده في القائمة الأوروبية.