بعد غياب 9 أشهر.. موعد عودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع نيس

كشف كلود بويل، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، موعد عودة المدافع المصري محمد عبد المنعم للمشاركة في المباريات، عقب عودته للتدريبات.

وعاد عبد المنعم للتدريبات الجماعية، مساء أمس، بعد 9 أشهر من الغياب، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كلود بويل، في المؤتمر الصحفي لمباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، المقرر لهاء مساء غدا في الدوري الأوروبي: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".

ويغيب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس ولودوجوريتس البلغاري، بسبب عدم قيده في القائمة الأوروبية.